Momento MT |Do R7

Bope resgata mulher mantida refém por sobrinho em zona rural de Várzea Grande Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resgataram uma mulher, de 52 anos, mantida como refém do próprio sobrinho...

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resgataram uma mulher, de 52 anos, mantida como refém do próprio sobrinho, de 24 anos, na manhã desta sexta-feira (16.5), em uma zona rural de Várzea Grande. O suspeito chegou a cortar a mangueira do botijão de gás sob ameaça atear fogo na residência da vítima.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: