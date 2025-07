Borussia Dortmund vence Monterrey e confirma clássico contra o Real Madrid no Mundial

Momento MT |Do R7

Em um confronto eletrizante pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Borussia Dortmund superou o Monterrey por 2 a 1, nesta terça-feira, no Mercedes-Benz Stadium, e carimbou seu passaporte para as quartas de final. O grande nome da partida foi o atacante Guirassy, autor dos dois gols alemães, enquanto Berterame descontou para a equipe mexicana.

