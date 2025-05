Botafogo aplica goleada e encaminha vaga na Copa do Brasil O Botafogo deu um passo gigante rumo à próxima fase da Copa do Brasil ao golear o Capital-DF por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio...

O Botafogo deu um passo gigante rumo à próxima fase da Copa do Brasil ao golear o Capital-DF por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A partida, válida pela rodada de ida da terceira fase do torneio, viu o time carioca dominar as ações e construir um resultado que lhe dá grande vantagem para o jogo de volta.

Para mais detalhes sobre essa grande vitória do Botafogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: