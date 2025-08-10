Botafogo atropela o Fortaleza no Castelão, faz 5 a 0 e embala no Brasileirão Em noite de amplo domínio, o Botafogo não perdoou um Fortaleza com um a menos desde os cinco minutos e construiu uma vitória categórica...

Em noite de amplo domínio, o Botafogo não perdoou um Fortaleza com um a menos desde os cinco minutos e construiu uma vitória categórica por 5 a 0 no Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Marçal, duas vezes, Arthur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins assinaram a goleada que consolida o ótimo momento alvinegro fora de casa.

Para mais detalhes sobre essa impressionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: