Botafogo avança às oitavas do Mundial de Clubes mesmo com derrota para o Atlético de Madrid O Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes nesta segunda-feira, apesar de ter sido superado... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 22h36 ) twitter

O Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes nesta segunda-feira, apesar de ter sido superado pelo Atlético de Madrid por 1 a 0, em partida realizada em Los Angeles. O resultado, obtido na última rodada da fase de grupos, colocou a equipe alvinegra na segunda posição do Grupo B, com seis pontos, atrás apenas do PSG nos critérios de desempate. Para mais detalhes sobre essa emocionante partida e o futuro do Botafogo no torneio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Município inicia nesta terça-feira (24) imunização contra dengue em crianças

