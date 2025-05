Botafogo dá show e goleia Internacional no Brasileirão O Botafogo demonstrou sua força ao golear o Internacional por 4 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Com a vitória, os alvinegros...

O Botafogo demonstrou sua força ao golear o Internacional por 4 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Com a vitória, os alvinegros alcançaram os 11 pontos e garantiram uma vaga provisória no G8 do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos, com nove pontos, permanecem na 13ª colocação.

