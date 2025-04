Botafogo domina Fluminense no clássico vovô e alivia pressão sobre técnico

Em uma noite de sábado, 26 de abril de 2025, marcada pela rivalidade e tensão do Clássico Vovô, o Botafogo superou o Fluminense por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. A vitória, construída com autoridade no primeiro tempo e selada nos acréscimos do segundo, interrompe a sequência de jogos sem vencer do Glorioso no Brasileirão e alivia a pressão sobre o técnico Renato Paiva.

