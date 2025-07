Botafogo empata sem gols com o Vitória e perde chance de subir no Brasileirão O Botafogo não conseguiu sair do zero a zero com o Vitória na noite desta quarta-feira (16.07), em partida válida pela 14ª rodada do...

O Botafogo não conseguiu sair do zero a zero com o Vitória na noite desta quarta-feira (16.07), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Nilton Santos. Com o empate, o Alvinegro chega aos 22 pontos e dorme na sexta posição da tabela, perdendo a oportunidade de se aproximar do G4. O Vitória, por sua vez, soma 12 pontos e permanece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

