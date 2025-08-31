Botafogo goleia Red Bull Bragantino no Brasileirão O Botafogo transformou o Estádio Nilton Santos em um caldeirão de precisão neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro....

O Botafogo transformou o Estádio Nilton Santos em um caldeirão de precisão neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma performance avassaladora e três golaços fulminantes de fora da área, o Glorioso não deu chances ao Red Bull Bragantino, aplicando uma goleada de 4 a 1 que o cravou de vez na briga por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.

