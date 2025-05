Botafogo perde para o Capital, mas garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Capital nesta quinta-feira, o Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra, que entrou em campo no Distrito Federal com uma formação reserva, se beneficiou da goleada por 4 a 0 aplicada no jogo de ida, no Rio de Janeiro, assegurando a vaga com um placar agregado de 4 a 1.

Para mais detalhes sobre a partida e a classificação do Botafogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: