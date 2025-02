Botafogo perde para o Madureira com time reserva e vê G-4 ameaçado O Botafogo, com um time reserva, perdeu para o Madureira por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela nona...

O Botafogo, com um time reserva, perdeu para o Madureira por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Os gols do Tricolor Suburbano foram marcados por Wagninho, no primeiro tempo, e Cauã Coutinho, no segundo. Com o resultado, o Fogão vê sua posição no G-4 ameaçada.

Para mais detalhes sobre essa partida e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

