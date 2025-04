Botafogo sofre derrota na estreia na Libertadores

Momento MT |Do R7

O atual campeão da competição não conseguiu repetir o feito de consagrar seu título na Libertadores de 2025. Nesta quarta-feira, o Botafogo foi derrotado pela Universidad de Chile por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A derrota ocorreu no Estádio Nacional do Chile e o gol decisivo saiu no segundo tempo, anotado por Di Yorio.

