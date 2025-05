Botafogo sofre, mas vence Carabobo na Venezuela e segue vivo na Libertadores

Momento MT |Do R7

Em um jogo emocionante, o Botafogo venceu o Carabobo-VEN por 2 a 1, nesta terça-feira, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o alvinegro carioca chegou aos seis pontos, mantendo-se na terceira colocação do Grupo A. O Carabobo, por sua vez, permanece na lanterna com apenas um ponto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

Leia Mais em Momento MT: