Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Com um gol decisivo de Savarino, o Glorioso confirmou a classificação, já que havia vencido o time paulista por 2 a 0 no jogo de ida, somando um agregado de 3 a 0.
