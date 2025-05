Botafogo vence Estudiantes e mantém esperança na Libertadores

Momento MT |Do R7

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes no estádio Nilton Santos, renovando suas chances de classificação na Copa Libertadores. Com o resultado, o time carioca soma nove pontos e permanece na terceira posição do Grupo A, mas agora depende apenas de si para avançar à próxima fase. O Estudiantes também tem nove pontos, mas ocupa a vice-liderança da chave.

