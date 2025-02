Botafogo vence Fluminense em clássico emocionante pelo Carioca

Em um clássico eletrizante válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo superou o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (29.01), no Estádio Nilton Santos. O duelo, que contou com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, foi marcado por reviravoltas e emoção até o último minuto.

