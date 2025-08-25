Botafogo vence Juventude e quebra tabu de 28 anos no Jaconi Em uma performance dominante, o Botafogo visitou o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, e conquistou uma vitória importante...

Em uma performance dominante, o Botafogo visitou o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, e conquistou uma vitória importante por 3 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo não apenas impulsiona o Glorioso na tabela, alcançando a quinta posição, mas também quebra um jejum histórico, já que o clube carioca não vencia no Jaconi desde 1996. Os gols alvinegros foram marcados pelo destaque da partida, Chris Ramos, que balançou as redes duas vezes, e Alex Telles. Pelo lado gaúcho, Emerson Batalla descontou.

