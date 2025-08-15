Botafogo vence LDU com gol relâmpago e leva vantagem mínima para o Equador O Botafogo deu um passo importante na Copa Libertadores ao vencer a LDU por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos...

O Botafogo deu um passo importante na Copa Libertadores ao vencer a LDU por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela ida das oitavas de final da competição. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Artur, em um lance surpreendente, aos 14 segundos de jogo, garantindo ao Glorioso a vantagem do empate para o decisivo duelo de volta.

