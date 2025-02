Botafogo vence o Bangu e se reabilita no Carioca O time alternativo do Botafogo reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Glorioso superou o Bangu por...

O time alternativo do Botafogo reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Glorioso superou o Bangu por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da competição. Os gols alvinegros foram marcados por Patrick de Paula, ainda no primeiro tempo, e Kauê, já nos acréscimos da etapa final.

