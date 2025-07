Botafogo vence Red Bull Bragantino e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil O Botafogo fez valer o mando de campo na noite desta terça-feira e saiu na frente no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil...

O Botafogo fez valer o mando de campo na noite desta terça-feira e saiu na frente no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, construindo uma boa vantagem para o jogo de volta. Os gols da vitória foram marcados por Montoro e Alexander Barboza, ambos no primeiro tempo.

