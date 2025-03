Botelho anuncia cancelamento da Audiência Pública sobre mercadinhos na Sessão desta quarta Durante a sessão plenária desta quarta-feira (26), após pedido de redesignação da Audiência Pública pelos deputados líderes do governo... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h27 ) twitter

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (26), após pedido de redesignação da Audiência Pública pelos deputados líderes do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Dilmar Dal Bosco (União Brasil) e Beto Dois a Um (União Brasil), em razão da ausência do secretário de Estado de Justiça (Sejus), Vitor Bruzulatto Teixeira, o deputado Eduardo Botelho (União Brasil) usou a tribuna para anunciar o cancelamento do debate sobre o fim dos mercadinhos nos presídios. A reunião ampliada estava marcada para esta quinta-feira (27), às 9h, antes da votação do veto parcial à Lei nº 12.792/2025. Uma pauta que gerou divergências entre os poderes. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Projeto assegura acompanhamento psicossocial para menores próximos de vítima de feminicídio

