Botelho anuncia quadra poliesportiva e investimentos em escola rural de Poconé

A classe de docentes e estudantes da Escola Estadual Antônio Garcia, localizada na Comunidade Rural 120 / Vila São Cristóvão, em Poconé (a 100 km de Cuiabá), será beneficiada com a construção de uma quadra poliesportiva para atividades escolares. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), no último final de semana, durante evento na própria escola. A ação é fruto de uma indicação do parlamentar.

