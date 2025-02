Botelho e Pivetta reúnem com 15 prefeitos em Nortelândia para discutir os impactos das chuvas Foto: VANDERSON FERRAZ SANTOS A Câmara Municipal de Nortelândia sediou, no dia 16, uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

A Câmara Municipal de Nortelândia sediou, no dia 16, uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai. Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (União), o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), deputados estaduais e o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Leonardo Bortolin. O objetivo foi ouvir as demandas dos 15 municípios integrantes do consórcio.

Para mais detalhes sobre as soluções discutidas e a nova diretoria do consórcio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

