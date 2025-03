Botelho homenageia as Irmãs Salesianas por 130 anos de missão em MT Elas chegaram a Mato Grosso em 1895. Desde então, transformam vidas com fé, dedicação e amor ao próximo. Por essa trajetória de serviço... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h28 ) twitter

A homenagem desta noite na ALMT, segundo Botelho, coroa o legado das irmãs, que dedicaram suas vidas ao serviço ao próximo

Elas chegaram a Mato Grosso em 1895. Desde então, transformam vidas com fé, dedicação e amor ao próximo. Por essa trajetória de serviço e missão, as Irmãs Salesianas serão homenageadas pelos 130 anos de atuação no Estado. A Sessão Especial foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), e será realizada hoje (24), às 19h, no Plenário Renê Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

