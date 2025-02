Botelho inaugura obras em Arenápolis e destaca desenvolvimento O deputado Eduardo Botelho (União Brasil) cumpriu agenda, neste domingo (16), com a entrega de obras importantes para moradores de... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Eduardo Botelho (União Brasil) cumpriu agenda, neste domingo (16), com a entrega de obras importantes para moradores de Arenápolis, região do Médio-Norte mato-grossense. Acompanhado do deputado Dr. João – primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT, do senador da República, Jayme Campos e autoridades locais, Botelho participou do descerramento de placas da Avenida Daury Riva, que foi devidamente restaurada com o seu apoio; do Parque de Exposições Jayme Veríssimo de Campos Júnior, in memorian a Jayminho, e do Centro de Eventos Tatersal Leandro Biato Galvão, que passaram por reforma e ampliação.

Para mais detalhes sobre as obras e o impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Baixinha rebate deputada e afirma que

Gestão Fazendária reforça campanha do Alvará 2025 com desconto de 10%

Bem-Estar Animal faz orientações sobre adoção responsável em Cuiabá