Botelho recebe demandas para reativação do Hospital Militar de MT durante visita à sede

A convite do diretor-presidente do Hospital Militar – HM, coronel PMMT Edson Leite da Silva, o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT, visitou as dependências do HM, na quinta-feira (23), e recebeu demandas para que a unidade hospitalar resolva as pendências junto à Vigilância Sanitária e volte a funcionar.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

