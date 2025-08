Botelho reforça compromisso com a população de Várzea Grande em sessão especial

Na manhã de terça-feira (5), o deputado estadual Eduardo Botelho (União) participou da sessão solene do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de Várzea Grande. Atualmente em novas instalações, funcionando no antigo prédio do Fórum da cidade, o corpo do legislativo municipal recebeu os munícipes num local totalmente reformado e com mais conforto para a população. “Estamos entregando um espaço do jeito que o povo merece. Organizado, novo, para que as pessoas venham e participem das decisões públicas, numa casa que é feita para a população”, destacou o deputado Botelho.

