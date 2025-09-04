Botelho será relator da comissão especial que debaterá renovação da concessão da Energisa Wilson Santos vice-presidente da Comissão Especial Foto: VANDERSON FERRAZ SANTOS O deputado estadual Eduardo Botelho (União) será o...

O deputado estadual Eduardo Botelho (União) será o relator da comissão especial que irá tratar sobre a renovação da concessão da empresa Energisa em Mato Grosso ou a possível reversão dessa concessão. O novo grupo de trabalho foi instalado na última terça-feira (2), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

