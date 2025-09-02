Botelho vistoria obras de pavimentação no Osmar Cabral e Coxipó do Ouro Adilson Belmiro, ele recomhece o empenho do deputado na luta pelo asfalto no bairro Foto: VANDERSON FERRAZ SANTOS Foto: VANDERSON FERRAZ...

Na manhã desta segunda-feira (1º), o deputado estadual Eduardo Botelho (União) vistoriou a finalização das obras de pavimentação asfáltica no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. Nesta etapa, as melhorias contemplam as ruas 14, 15, 16 e 17 da região. A iniciativa do deputado Botelho contempla mais um bairro que soma-se a outros 12, com obras de asfaltamento executadas nos últimos anos na capital mato-grossense. A ação é fruto da Indicação nº 4992/2021, de autoria do parlamentar, e recebeu investimentos superiores a R$ 2,2 milhões, por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

