Bragantino vence Botafogo e conquista primeira vitória no Brasileirão

Em partida disputada neste sábado (12.04), no Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino venceu o Botafogo por 1 a 0, garantindo seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos quatro pontos, enquanto o Botafogo permanece com a mesma pontuação na tabela.

