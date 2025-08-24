Logo R7.com
Bragantino vence Fluminense e assume quinta posição no Brasileirão

Em um confronto movimentado e com muitos gols, o Red Bull Bragantino superou o Fluminense por 4 a 2 neste sábado, em sua casa, consolidando...

Momento MT

Em um confronto movimentado e com muitos gols, o Red Bull Bragantino superou o Fluminense por 4 a 2 neste sábado, em sua casa, consolidando sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time paulista alcançou 30 pontos e saltou para a quinta colocação na tabela, enquanto o clube carioca permanece com 27 pontos, ocupando a nona posição.

