Bragantino vence Fluminense e assume quinta posição no Brasileirão
Em um confronto movimentado e com muitos gols, o Red Bull Bragantino superou o Fluminense por 4 a 2 neste sábado, em sua casa, consolidando sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time paulista alcançou 30 pontos e saltou para a quinta colocação na tabela, enquanto o clube carioca permanece com 27 pontos, ocupando a nona posição. Leia Mais em Momento MT:
