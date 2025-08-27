Logo R7.com
Brasil amplia exportação de gado vivo e mira novos mercados

Brasil amplia exportação de gado vivo e mira novos mercados

As exportações de gado vivo brasileiro registram forte expansão em 2025, com novos mercados em vista além da tradicional parceria com a Turquia. No acumulado de janeiro a abril, foram exportadas 300,6 mil cabeças, um salto comparado às 145,5 mil do mesmo período de 2024, segundo a Scot Consultoria. Em 2024, o país fechou o ano com recorde de 1 milhão de animais embarcados.

