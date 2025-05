Brasil bate recorde histórico e lidera exportações mundiais de algodão

O Brasil alcançou um marco histórico nas exportações de algodão em pluma e, pela primeira vez, ocupa a liderança no mercado mundial, com 30,5% de participação nos embarques globais do produto. O dado, que vem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi analisado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender como o Brasil se tornou um líder global nas exportações de algodão!

Leia Mais em Momento MT: