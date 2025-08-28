Brasil comemora Dia do Avicultor com produção recorde e destaque global A produção brasileira de carne de frango deve alcançar 15,48 milhões de toneladas em 2025, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento...

A produção brasileira de carne de frango deve alcançar 15,48 milhões de toneladas em 2025, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Desse total, cerca de 10,33 milhões de toneladas devem abastecer o mercado interno e 5,13 milhões de toneladas estão previstas para exportação. Os números ganham destaque nesta quinta-feira (28.08), data em que se celebra o Dia do Avicultor, homenagem aos produtores de uma das cadeias mais estratégicas do agronegócio brasileiro.

