Brasil completa 28 dias sem novos casos e se prepara para declarar erradicação nesta quarta O Brasil atingiu nesta quarta-feira (18.06) a marca de 28 dias sem registro de novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h37 )

O Brasil atingiu nesta quarta-feira (18.06) a marca de 28 dias sem registro de novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais. O período, conhecido como vazio sanitário, começou após a desinfecção da propriedade em Montenegro (RS), onde foi identificado o primeiro foco da doença no país.

