Brasil conquista o heptacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia Em um domingo histórico, a Seleção Brasileira de Futebol de Areia sagrou-se heptacampeã da Copa do Mundo ao vencer Belarus por 4 a...

Momento MT

Em um domingo histórico, a Seleção Brasileira de Futebol de Areia sagrou-se heptacampeã da Copa do Mundo ao vencer Belarus por 4 a 3 na emocionante final, disputada em Seicheles, na África. A Amarelinha dominou a partida com dois gols de Rodrigo, além de tentos de Lucão e Catarino, consolidando sua hegemonia no esporte.

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

