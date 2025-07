Brasil deve ter safra recorde, mas gargalo histórico continua O Brasil caminha para colher a maior safra de grãos de sua história, estimada em 336,1 milhões de toneladas em 2025, segundo a Companhia... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

O Brasil caminha para colher a maior safra de grãos de sua história, estimada em 336,1 milhões de toneladas em 2025, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, o recorde vem acompanhado de um velho problema: não há espaço suficiente para guardar toda essa produção. A capacidade estática atual de armazenagem do país é de 212,6 milhões de toneladas, o que gera um déficit de 124,3 milhões de toneladas — volume que corre o risco de ser armazenado a céu aberto, sujeito a perdas por chuva, sol e deterioração, como já ocorreu em anos anteriores. Para entender melhor os desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá combate descarte irregular com operação Cata-treco em 16 bairros esta semana

