Brasil dos Sonhos: visitantes do Salão do Turismo revelam os destinos nacionais que desejam conhecer

O 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), está sendo uma oportunidade perfeita para conhecer as riquezas naturais e culturais que o...

Momento MT|Do R7

O 9º Salão do Turismo, em São Paulo (SP), está sendo uma oportunidade perfeita para conhecer as riquezas naturais e culturais que o Brasil oferece aos viajantes. Neste terceiro dia do evento (23.08), a Agência de Notícias do Turismo ouviu participantes e visitantes da feira, que falaram um pouco da experiência vivida no Distrito Anhembi, palco do encontro, e contaram quais estados brasileiros eles sonham conhecer.

