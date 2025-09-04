Brasil e Costa Rica fortalecem cooperação agrícola e ampliam comércio bilateral Após dois dias de missão oficial à Costa Rica, encerrada no dia 29 de agosto e voltada ao fortalecimento das relações bilaterais e... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h39 ) twitter

Após dois dias de missão oficial à Costa Rica, encerrada no dia 29 de agosto e voltada ao fortalecimento das relações bilaterais e à ampliação da cooperação agrícola entre os dois países, a delegação brasileira liderada por Augusto Luis Billi, diretor de Negociações Não-Tarifárias e de Sustentabilidade da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI), acompanhado por Danilo Tadashi Tagami Kamimura, coordenador-geral de Temas Sanitários e Fitossanitários, e pela adida agrícola em San José, Priscila Rech Moser, conquistou avanços concretos com a abertura do mercado costarriquenho para subprodutos bovinos destinados à alimentação animal e milho de pipoca do Brasil, além da autorização para a entrada de sementes de quiabo e de aspargo da Costa Rica no mercado brasileiro. Para saber mais sobre os avanços na cooperação agrícola entre Brasil e Costa Rica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Acordo com iniciativa privada deve aprimorar negociação de fertilizantes

