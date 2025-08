Brasil é Eneacampeão da Copa América Feminina em final de tirar o fôlego

Quito, Equador – Em uma noite que ficará marcada na história do futebol feminino, a Seleção Brasileira conquistou neste sábado (02.08.2025) seu nono título da Copa América. A vitória veio de forma dramática, em uma disputa de pênaltis eletrizante por 5 a 4, após um empate inacreditável de 4 a 4 no tempo regulamentar e na prorrogação contra a Colômbia, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A goleira Lorena foi a grande heroína da decisão, com atuações decisivas.

