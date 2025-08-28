Brasil e México firmam acordos em vacinas com RNA mensageiro e regulação sanitária A cooperação entre Brasil e México na área da saúde ganha força com os dois memorandos de entendimento assinados nesta quinta-feira...

A cooperação entre Brasil e México na área da saúde ganha força com os dois memorandos de entendimento assinados nesta quinta-feira (28/08), durante o segundo dia da missão brasileira. O primeiro documento foi assinado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o governo mexicano para cooperar no desenvolvimento e na produção de vacinas e terapias baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante parceria!

Leia Mais em Momento MT: