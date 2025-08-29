Brasil e México fortalecem cooperação em saúde com mecanismos de confiança regulatória O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Secretaria de Economia dos Estados Unidos Mexicanos celebraram...

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Secretaria de Economia dos Estados Unidos Mexicanos celebraram nesta data a implementação de instrumento que promove a ampliação do comércio bilateral no setor de saúde. Com o avanço, o México reconhece a Anvisa como Autoridade Reguladora de Referência para fins de registro sanitário expedito de dispositivos médicos e Certificação de Boas Práticas de Fabricação de fármacos, medicamentos e dispositivos médicos.

Saiba mais sobre este importante passo na cooperação entre Brasil e México consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: