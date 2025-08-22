Brasil em cinco cores: uma viagem pelas regiões brasileiras no Salão do Turismo O Salão do Turismo propõe uma imersão na diversidade do país por meio de cinco espaços temáticos, cada um representado por uma cor: • ... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h59 ) twitter

O Salão do Turismo propõe uma imersão na diversidade do país por meio de cinco espaços temáticos, cada um representado por uma cor: • Norte (verde): frutos amazônicos, peixes, tapioca e artesanato indígena. • Nordeste (vermelho): frevo, forró, maracatu, moqueca e rendas artesanais. • Centro-Oeste (amarelo): tradições pantaneiras com arroz com pequi e carne de sol. • Sul (azul-claro): herança colonial com churrasco, vinhos e cucas. • Sudeste (azul-escuro): samba, MPB, feijoada, pão de queijo e doces mineiros. O EVENTO – Com o tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo”, o 9º Salão do Turismo reúne as 27 Unidades da Federação em uma grande vitrine de gastronomia, cultura, artesanato, experiências imersivas e oportunidades de negócios. Promovido pelo Ministério do Turismo, o evento integra, também, a estratégia do Feirão do Turismo: Conheça o Brasil, fortalecendo a comercialização de destinos e produtos de todo o país, alinhado ao Plano Nacional do Turismo 2024-2027 e ao Programa de Regionalização, com foco na geração de emprego e renda no setor. Para saber mais sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende homem que matou irmão e tentou contra a vida do outro em Cotriguaçu

