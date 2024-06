Brasil empata com a Costa Rica na estreia da Copa América e decepciona torcedor

Nesta segunda-feira (24.06), o Brasil empatou sem gols com a Costa Rica no SoFi Stadium, em Inglewood, região metropolitana de Los Angeles, pela estreia na Copa América. O time comandado por Dorival Júnior até balançou as redes com Marquinhos no primeiro tempo, mas o VAR anulou o lance por impedimento do zagueiro.

