Brasil empata com Equador na estreia de Ancelotti e adia classificação para a Copa Em uma partida morna e com poucas emoções, a Seleção Brasileira apenas empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira, no Estádio... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 00h35 )

RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r

Em uma partida morna e com poucas emoções, a Seleção Brasileira apenas empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, marcou a tão aguardada estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe canarinho.

Para mais detalhes sobre a partida e a análise da estreia de Ancelotti, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

