Brasil enfrenta calor intenso e chegada de ciclone extratropical nesta semana Depois de uma onda de frio que atingiu o país nos últimos dias, a semana começa com mudança brusca no clima. A partir desta segunda...

Depois de uma onda de frio que atingiu o país nos últimos dias, a semana começa com mudança brusca no clima. A partir desta segunda-feira (18.08), as temperaturas voltam a subir em grande parte do território nacional, trazendo a sensação de veranico em regiões do Centro-Oeste e Sudeste, enquanto o Sul se prepara para a passagem de um ciclone extratropical que deve provocar chuva forte e ventos intensos.

