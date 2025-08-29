Brasil espera combater mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, dizem especialistas
O Brasil deve contar com uma estratégia nacional para enfrentar as mudanças climáticas de forma equilibrada e viável, levando em conta o desenvolvimento econômico, o avanço social e a segurança alimentar do país. A conclusão é dos participantes de audiência pública realizada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), na quarta-feira (27).
