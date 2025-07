Brasil goleia Uruguai por 5 a 1 e garante vaga na final da Copa América Feminina

A Seleção Brasileira Feminina está, mais uma vez, na final da Copa América. Na noite desta terça-feira (29), as comandadas da técnica Arthur Elias não deram chances ao Uruguai, aplicando uma goleada por 5 a 1 em partida válida pelas semifinais, disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Com a convincente vitória, o Brasil carimbou seu passaporte para a decisão do torneio.

