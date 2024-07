Brasil institui Dia Nacional de Conscientização sobre Dermatite Atópica

O Dia Nacional da Conscientização sobre a Dermatite Atópica, a ser celebrado em 23 de setembro, passa a fazer parte do calendário nacional. Sancionada pela Presidência da República no dia 5, a lei que institui a data (Lei 14.916, de 2024) foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.