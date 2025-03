Brasil lidera como maior exportador mundial de commodities agropecuárias

O Brasil atingiu um marco histórico ao se tornar o maior exportador mundial de commodities agropecuárias, superando os Estados Unidos. De acordo com um estudo realizado pelo Insper, esse feito é atribuído principalmente ao crescimento expressivo na produção de soja, milho e carnes, além da adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis no campo. A resiliência do produtor brasileiro foi destacada como um fator essencial para esse sucesso, permitindo ao país consolidar sua posição de liderança no comércio global, apesar dos desafios econômicos e ambientais enfrentados.

